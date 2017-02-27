Lefkoşa18 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun İslamabad’a gidiyor
Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun İslamabad’a gidiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun İslamabad’a gidiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidiyor.

A+A-

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidiyor.

Atun, İslamabad’daki 22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ve 13. EİT Zirve Toplantısı’na ilişkin programlara katılmak üzere bugün saat 16.05’te Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Atun’un zirvede konuşma yapması, İslamabad’daki temaslarının ardından da 3 Mart Cuma günü adaya dönmesi bekleniyor

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.