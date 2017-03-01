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Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun Pakistan’da

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun Pakistan’da

Pakistan’da temaslarına başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığını devralan Sartaj Aziz ile dün akşam yemekte bir araya geldi.

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Pakistan’da temaslarına başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığını devralan Sartaj Aziz ile dün akşam yemekte bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Pakistan'ın kültürel etkinliklerinin sergilenmesinin ardından heyetler onuruna verilen yemekte bir araya gelen Atun ve  Aziz iki ülke ve KKTC ile EİT arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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