Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun Pakistan’da

Pakistan’da temaslarına başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığını devralan Sartaj Aziz ile dün akşam yemekte bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Pakistan'ın kültürel etkinliklerinin sergilenmesinin ardından heyetler onuruna verilen yemekte bir araya gelen Atun ve Aziz iki ülke ve KKTC ile EİT arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.