Ekvador'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.
Quito Acil Durum Operasyonları Merkezi, başkent Quito'nun 30 kilometre kuzeyindeki Pan-Amerikan otoyolunda kamyonla çarpışan otobüsün şarampole devrildiğini, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
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