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Ekvador'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

Ekvador'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kamyonla çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü.

Quito Acil Durum Operasyonları Merkezi, başkent Quito'nun 30 kilometre kuzeyindeki Pan-Amerikan otoyolunda kamyonla çarpışan otobüsün şarampole devrildiğini, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

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