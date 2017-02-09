El Bâb'da 2 günde 10 şehit

Suriye'de sürdürülen ve Çarşamba günü 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, sabah saatlerinde El Bâb bölgesinde IŞİD yine saldırdı. Çıkan çatışmada önce bir asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Ardından şehit sayısı 5'e yükseldi.

Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saat 11:30'da 1, 14:40'ta ise 4 şehidin cenazesi helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Saldırıdan sonra IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alındı.

170 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı 66'ya yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekâtı Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD unsurlarına dönük olarak 24 Ağustos 2016'da başlatılmıştı.