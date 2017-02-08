El Bab'da 4 asker şehit

Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde IŞİD unsurlarının saldırısında 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. El Bab'da bugün çıkan çatışmalarda 2 asker daha şehit oldu. 169 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı ise 60 oldu.

169'uncu gününde olan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında IŞİD'lilerle arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 4 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de IŞİD'in ilk saldırısına ilişkin açıklama yaptı:

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

3 ay önce evlenmişti

Şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ve 3 gün önce de izinden dönüp birliğine katıldığı belirlendi.

Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit olduğu haberini, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer verdi. 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlenen Gökhan Kılıç'ın şehit olduğunu duyan babası Mehmet ile annesi Fadime Kılıç fenalık geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ile baba gözyaşlarına boğuldu. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Yıllık izinde olduğu ve 3 gün önce birliğine katılıp El Bab'a gittiği kaydedilen Gökhan Kılıç'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

"Baba yüzükleri hazırla"

Şehitlerden Astsubay Kıdemli Çavuş 30 yaşındaki Yahya Efiloğlu'nun İzmir'in Karabağlar İlçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi de askerler verdi.

2'si kız 4 çocuk babası Abdullah Efiloğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Efiloğlu, "Bana böyle mi haber vereceklerdi oğlum. Geçen akşam konuştuk, 'Baba yüzükleri hazırla Uşak'a gidip kız isteyeceğiz' dedi. En son konuştuğumuzda telefon çekmiyordu. Annen ceketine sarılıp ağlıyor yavrum. Böyle mi gelecektin, bana komutanlarını mı gönderdin oğlum" dedi.

Bir oğlunun daha olduğunu hatırlatan baba Abdullah Efiloğlu, "Gerekirse onu da gönderirim. Ben 55 yaşındayım gerekirse ben de giderim. 'Baba şehit olursam beni İzmir'de toprağa verin' derdi. Çocuğum gelince kız isteyip düğün yapacaktık. Nasip böyleymiş vatan sağ olsun" diye konuştu.

İnşaat ustası olan Abdullah Efiloğlu'nun zaman zaman çiğ köfte bayii olan küçük oğlu Muhammet Efiloğlu'na da yardım ettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları, Salih Omurtak Mahallesi'ndeki tek katlı eve koştu, ailenin acısını paylaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

'Stratejik tepeler ele geçirildi'

Ayrıca yapılan bir açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'ın kontrolü için gece başlanan operasyonlar sonucu stratejik öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini bildirdi.

Yazılı açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 169'uncu gününde IŞİD’e ait 254 hedef vuruldu, 58 IŞİD mensubu ‘etkisiz hale getirildi’. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekâtında ise 13 hedef imha edildi.

Kaynak: AA ve DHA