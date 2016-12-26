El Bâb'da yaralanan asker şehit oldu

TSK tarafından, 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, IŞİD'in düzenlediği saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TSK: IŞİD saldırısında 30 sivil öldü

TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, Pazar günü IŞİD'in mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Pazar günü Suriye'de IŞİD ait 113 hedef ateş altına alınarak örgütün kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: DHA, AA