El Bab'da yine IŞİD saldırısı: 1 asker yaşamını yitirdi
Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin yaşamını yitirdiği Fırat Kalkanı harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine IŞİD unsurlarının saldırısında yaralanan askerlerden 1'inin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah IŞİD'liler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı.
Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerlerden 1'inin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırının ardından IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.
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