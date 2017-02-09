El Bab'da yine IŞİD saldırısı: 1 asker yaşamını yitirdi

Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah IŞİD'liler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerlerden 1'inin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırının ardından IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.