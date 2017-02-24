El Bab'ı bombalayan Türk pilottan Nusret taklidi
Fırat Kalkanı harekatı kapsamında süren El Bab operasyonunda IŞİD'i bombalatan bir askerin ünlü et restoranı sahibi Nusret'in fenomen haline gelen 'tuz dökme akımına' kapıldığı görüldü.
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Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e bomba atan Türk pilot, Nusret'in tüm dünyanın ilgisini çeken 'tuz dökme' taklidini yaptı.
O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.
Türk pilot bir operasyon sırasında Nusret taklidiyle DEAŞ'ı bombaladı... pic.twitter.com/1ewwBOhXln— Her gün 1Yeni Video (@HergunYenivideo) 24 Şubat 2017
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