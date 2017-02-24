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El Bab'ı bombalayan Türk pilottan Nusret taklidi

El Bab'ı bombalayan Türk pilottan Nusret taklidi

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında süren El Bab operasyonunda IŞİD'i bombalatan bir askerin ünlü et restoranı sahibi Nusret'in fenomen haline gelen 'tuz dökme akımına' kapıldığı görüldü.

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Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e bomba atan Türk pilot, Nusret'in tüm dünyanın ilgisini çeken 'tuz dökme' taklidini yaptı.

​O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.

 

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