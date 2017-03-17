El Salvador'da şiddet olaylarında 30 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Üst düzey emniyet yetkilisi Howard Cotto, çarşamba günü ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölenlerden en az 17'sinin çete üyesi olduğunu kaydeden Cotto, 15 Mart'ın yıl başından bu yana şiddet olaylarında en fazla sayıda kişinin öldüğü gün olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Mauricio Ramirez Landaverde de yerel bir radyoya yaptığı açıklamada ülkenin güvenlik sorununu "karmaşık ve çözmesi zor" olarak nitelendirdi.

El Salvador’un en büyük suç çetelerinden kabul edilen Barrio 18 ve Mara Salvatrucha’nın ülke genelinde 70 bin üyesi bulunduğu tahmin ediliyor. Çete üyeleriyle polis arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

El Salvador, dünyanın en yüksek cinayet rakamlarına sahip ülkeleri arasında yer alıyor.