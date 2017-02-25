Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) görev şehidi üyelerini andı.

Görev başındayken 7 yıl önce elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Özkan Gürler için mezarı başında anma töreni düzenledi.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alan törene Gürler’in üyesi bulunduğu Halk Sanatları Vakfı (HAS-DER) yetkililerinin yanı sıra Gürler’in ailesi ve sevdikleri de katıldı.

ÖKSÜZOĞLU: “ALTI KİŞİYİ GÖREV BAŞINDA KAYBETTİK”

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu anma töreninde yaptığı konuşmada, görev şehitlerinin mücadelelerinin kendilerine ışık olacağını, herkesin işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını, bir değil bin defa düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Öksüzoğlu, yollarda, işyerlerinde elektrik ihtiyacını karşılamak için canını avucuna alan çalışanlardan altısını görev başında kaybettiklerini dile getirerek, görev şehitlerinin yüreklerde yaşamaya devam edeceğini söyledi.