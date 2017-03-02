EL-SEN: "KIB-TEK Müdürü keyfi uygulamalarını sürdürüyor"

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürlüğü’nü eleştirerek, tüm kriterleri yerine getirdiği halde emeklilik işlemleri tamamlanmayan Emir Aranır isimli çalışanla ilgili gereğinin yapılmasını istedi.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, ilgili personelle ilgili KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a bir yazı gönderildiği kaydedildi.

İlgili yazının Başbakanlık, Meclis Dilekçe Komitesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ombudsman, Sayıştay Başkanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na da gönderildiği ifade edilen açıklamada yazıya da yer verildi.

EL-SEN'in açıklaması şöyle:

"KIB-TEK kötü yönetilmeye devam ediyor. Tüm kriterleri yerine getirdiği halde emeklilik işlemleri tamamlanmayan Emir Aranır isimli üyemiz ile ilgili olarak KIB-TEK Müdürü Sn. Gürcan ERDOĞAN sendikamız başkanınca yazılan bir yazı ile uyarıldı. “Ben duymadım” diyebilecek kurum ve makamlara da ilgi yazının dağıtımı yapılmıştır. KKTC Başbakanlık, KKTC Meclisi Dilekçe Komitesi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Ombudsman, KKTC Sayıştay Başkanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu bilgilendirilerek gereğini yapmaları istenmiştir. Kurum Müdürüne yazılan yazımız aşağıdaki gibidir.

Emir Aranır’ın makamınızı muhatap 27 Şubat 2017 tarihli yazısı sendikamız tarafından da değerlendirilmiştir. KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmış ve bakiye izinlerinin kullanmasını müteakip 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren emekli olması gerekmektedir.

Adı geçen yazıda da belirtildiği üzere gerek toplu iş sözleşmesi ve gerekse emeklilikle ilgili mevzuat ve uygulamalar dikkate alındığında Sayın Emir Aranır’ın emeklilik işlemlerinin tamamlanmamış olmasının hiçbir mazereti olamaz.

Sendikamız bu anlamsız ve keyfi tutumu kesinlikle onaylamamaktadır. İlgili üyemiz çalışmış, gerek yaş ve gerekse diğer kriterleri yerine getirmiş ve en temel hakkı olan emeklilik talebinde bulunmuştur. Emir Aranır’ın emeklilik işlemlerinin geciktirilmesi anlamsızdır çünkü bu temel hakkı kaldırma veya erteleme hakkınız yoktur Keyfidir çünkü istediğiniz kişilerin işlemlerini yapma veya yaptırtma Kurum Müdürü dahil hiç kimsenin onay veya kararına bağlı değildir.

Kuruma yıllarını vermiş bir çalışana reva görülen bu süründürme ve taciz etmekle de sınırlı olmayıp maddi ve manevi kayıplara uğratma girişimlerinize derhal son vermenizi talep etmekteyiz. Bu gecikmeden ötürü uğranılabilecek maddi ve/veya manevi kayıpları kim ve kimin bütçesinden telefi edecektir. “Hakkını zaten geriye dönük olarak alabilecektir” gibi mazeretleri kabul etmek de aynı şekilde kabul edilemezdir. Bu olası kayıpları kendi cebinizden mi ödeyeceksiniz?

Sendikamız bu tür keyfi uygulamaları her zaman olduğu gibi takip edecektir."