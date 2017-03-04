EL-SEN: "KIB-TEK yönetiminin amacı halkı “özelleştirin de kurtulalım” anlayışını yerleştirme"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) bilerek ve isteyerek kötü yönetildiğini iddia etti.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, çarenin ne kablo ile elektrik getirilmesi ne de özelleştirme olduğunu, çarenin siyasi parti ve hükümetlerin müdahale edemeyeceği özerk yapı olduğunu kaydetti.

KIB-TEK’in yakıt temini konusuna değinen Öksüzoğlu, KIB-TEK’e ait elektrik üretim santrallerinin 1 yıllık ihtiyacı karşılamak için ihaleyi kazanan firma ile imzalanan sözleşmenin 12 Ocak tarihinde sona erdiğini, sözleşmeye göre aynı şartlarla 1 ay daha yakıt alma hakkı bulunduğunu, bunun da son tarihinin 12 Şubat olduğunu belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Müdürü’nün son tarihin 12 Şubat 2017 olduğunu iyi bildiklerini kaydeden Öksüzoğlu, bunun dikkate alınarak geçmiş eylül-ekim aylarında ihaleye çıkılması gerektiğini ifade etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurum Müdürü’nün basına yansıyan son açıklamalarının “güler misin ağlar mısın?” sorusunu sordurttuğunu ifade eden Öksüzoğlu, UBP ve DP tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri ve müdürün birbirlerini suçlama ve bununla da yetinmeyerek geçmiş hükümetleri de eleştirme yarışına girdiklerini savundu.

Öksüzoğlu, yönetim kurulu üyelerinin karşılıklı suçlamalarla sorumluluklarını birbirlerine attıklarını öne sürerek, halkı bezdirerek “özelleştirin de kurtulalım” anlayışı yerleştirmenin hedeflendiğini iddia etti.