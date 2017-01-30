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EL-SEN, yarın basın toplantısı düzenleyecek

EL-SEN, yarın basın toplantısı düzenleyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) 31 Ocak 2017 Salı Günü Saat 11:00 de Spor Yazarları Derneği’nde (Eziç Lefkoşa yanı) basın toplantısı düzenliyor.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) 31 Ocak 2017 Salı Günü Saat 11:00 de Spor Yazarları Derneği’nde (Eziç Lefkoşa yanı) basın toplantısı düzenliyor. Elektrik fiyatlarına yapılan zamların kaçınılmaz olmadığı yanı sıra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’teki kötü yönetim, KIB-TEK’in kamusal alandan alacak ve borçları, KIB-TEK’in alması gereken önlemler belge ve rakamlarla kamuoyumuzla paylaşılacak.

Basın toplantısında KIB-TEK’in nasıl yönetilmesi gerektiği ve özerk bir sistemin neden kaçınılmaz olduğu bir kez daha belgelerle ortaya konacak. KIB-TEK’in yok edilmesi girişimlerine karşı mücadelenin sadece bu kurumda çalışanlar veya EL-SEN’i değil tüm halkı ilgilendirdiğine dikkat çekilecek.

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