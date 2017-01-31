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  3. EL-SEN: "Yurttaşları rahatsız etmeden bazı eylemler yapacağız"
EL-SEN: "Yurttaşları rahatsız etmeden bazı eylemler yapacağız"

EL-SEN: "Yurttaşları rahatsız etmeden bazı eylemler yapacağız"

El-Sen, elektrik zammının geri alınması, KIB-TEK’e yeni yönetim atanması öncelikli taleplerinin birkaç gün içinde yerine getirilmemesi halinde borcu olan devlet dairelerinin elektriğinin kesileceğini açıkladı.

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Rahme Çiftçioğlu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), elektrik zammının geri alınması, KIB-TEK’e yeni yönetim atanması öncelikli taleplerinin birkaç gün içinde yerine getirilmemesi halinde borcu olan devlet dairelerinin elektriğinin kesileceğini açıkladı.

Hükümete çağrı yapan El-Sen, “Öncelikli konular başta olmak üzere taleplerimizle ilgili birkaç gün içinde adım atmazsanız Maliye Bakanlığı dahil borçlu diğer devlet dairelerinin elektriklerini keseceğiz, yurttaşları rahatsız etmeden bazı eylemler gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

El-Sen, bugün Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenleyerek, elektrik zammı ve Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ile El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu’nun konuştuğu basın toplantısında, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi, Kıb-Tek yönetimi gibi konularda değerlendirmeler yapıldı, basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

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