Elcil: "Böyle bir bakanla çalışmak istemiyoruz"

Devrim Demir

Eğitim Bakanlığı, polisin düzenlediği operasyonda tutuklanan ve aleyhindeki uyuşturucu “alma”, “verme”, “tasarruf” ve “ithal” suçlamasını kabul ederek teminatla serbest kalan anaokul öğretmeni Ü.B. ile ilgili disiplin soruşturması açması gerekirken olayın üstünü örtecek bir karar aldı.

23 Şubat 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, anaokul öğretmeni Ü.B’nin “Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde “Özel Eğitim Yüksek Lisans” programında eğitim alabilmesinin önü açıldı.

23 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu kararında, bahse konu öğretmenin 16 Şubat 2017 – 16 Haziran 2017 tarihleri arasında ödeneksiz izinde sayılmasına ve belirtilen süre içerisinde yerine de tamamen geçici statüde öğretmen görevlendirilmesi hususunda Eğitim Bakanlığı’na yetki verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazetede haberi yayımlanması ile birlikte KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın zanlı Ü.B. aleyhinde disiplin soruşturması açmadığı için sert eleştiride bulundu.

Elcil: Berova Ü.B.’yi koruma altına aldı

Havadis’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, aralık ayında polis operasyonu sonucu aralarında bir de anaokul öğretmeni olan 3 kişiyi uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmaktan gözaltına aldığını anımsattı. Bu olayın çok ciddi bir konu olduğunu ve uyuşturucu kullanmanın yanı sıra kötü ve vahim olan kısmının ise uyuşturucu satışı olduğunu ifade eden Elcil, “Öğretmenler olarak bu durumdan oldukça rahatsızız. Eğitim bakanı Özdemir Berova, Ü.B.’yi ciddi şekilde koruma altına aldığını bu şahsa disiplin soruşturması açmamakla birlikte ortaya koydu. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar Ü.B.’nin açığa alınması gerekirken, tam tersi uygulama ile Bakanlar Kuruluna önerge yapıp “Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde “Özel Eğitim Yüksek Lisans” programında eğitim alabilmesi için izine çıkardı” dedi.

“Devlet laboratuarındaki yangın araştırılmalı”

Şener Elcil, Aralık ayında Devlet Laboratuarında çıkan yangına dikkati çekti. Elcil, 3 aydır açıklanmayan yangın çıkış nedenini polisin bir daha inceleme altına alması gerektiğine vurgu yaparak, “Ü.B.’nin yakalanmasının ardından emarelerin laboratuara gittiği günlerde yangın çıktı. Bu konu ile ilgili polis henüz açıklama yapmadı bu çok çarpıcı bir durum ve polis bu olaya önem vermelidir. Savcılık ve polis devreye girmelidir, ortada bir suç itiraf var ve bu olay nedense kapatılmaya çalışılıyor. Bir öğretmenin uyuşturucu sattığı ifadesi varken, onu koruyan bir eğitim bakanı var polis Berovadan’da ifade almalıdır” dedi.

“21 Şubat’a kadar maaş aldı”

Şener Elcil, Ü.B.’nin aralık ayında mahkeme tarafından yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldığını ve 21 Şubat tarihine kadar maaşını aldığını belirtti. Eğitim bakanı Özdemir Berova’nın ise suçluları koruduğunu ileri süren Elcil, “Berova suçlularla birlikte hareket ediyor, yasa ve hukuk çiğneniyor. Bu öğretmenliğe yakışan bir durum değildir, bu olaya sessiz kalmayacağız. Berova’nın bu tavrı, hükümeti de zan altında bırakıyor. Uyuşturucu kullanması bir yana sattığını itiraf eden bir öğretmene disiplin suçu açılmaması ne demek?” sözlerini kullandı.

Elcil: Bu olayın üstüne gideceğiz

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, öğretmenler arasında huzursuzluğa neden olan bu olayın kabul edilecek bir durum olmadığını ifade ederek, “Bu olayın üstüne gideceğiz, bakan Berovayı’da Ü.B. hakkında hiçbir disiplin soruşturması başlatmadığı için polise şikayet edeceğim” dedi.