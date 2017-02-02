Elcil: "Çözüm ganimet düzeni bekçilerini rahatsız ediyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti “nefret söylemi üzerinden milliyetçilik yapmakla” suçladı.

Yazılı açıklama yapan Elcil, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik devam eden olumlu adımları baltalamak için her fırsatta yalan propagandaya sarılan bu ganimet düşkünleri, son dönemde Cumhurbaşkanı Akıncı’yı hedef seçmişlerdir. Çözüm, bu ganimet düzeni bekçilerini rahatsız etmektedir. Bunların hakarete varan açıklamalarının artması, çözüme ne kadar yakın olduğumuzu gösteren en önemli işaretlerdir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs konusunda gelinen aşama, garantörler üzerinde bir kilitlenmeden öte değildir” diyen Elcil, “Kıbrıs’ta iki toplumu çatıştıran, darbe düzenleyen ve 1974’den bu yana ada toprağının yüzde 39’unu fiilen kontrolü altında tutan garantörler değil mi? Bu gerçeklerden hareketle ‘garantörlerin Kıbrıs sorununu yarattıkları ve sürdürülmesinden yana tavır koydukları’ saptamasını yapmak doğru olacaktır” dedi.

Elcil, toplumun, UBP-DP hükümeti yetkililerinin açıklamalarına sessiz kalmaması gerektiğini de belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Kredi Bankası’nın hortumlanan 54 milyon sterlinlik mevduatı konusunda o dönemde sorumlu olan Sayın Hüseyin Özgürgün ve Sayın Serdar Denktaş açıklama yapmazken, şimdi Sayın Akıncı’ya saldırarak gündemi değiştirmeye çalışmaktadırlar. Buradan bir kez daha Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş’a soruyoruz: Sizin de sorumlu olduğunuz dönemde hortumlanan Kıbrıs Kredi Bankası’ndaki 54 milyon sterlin nerededir? Ve neden hortumlanan bu paraları tahsil etmiyoruz? Neden halka sizin ve yakınlarınızın servet beyanını yapmıyor ve vatan millet sakarya edebiyatı ile Sayın Akıncı’nın Kıbrıs’ı sattığı ile ilgili yalan bilgilerle saldırıyorsunuz?”