Elcil: "Öğrenciyi aslında darp eden devletin elidir"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek hükümeti eleştirdi.

Elcil konuyla ilgili açıklamasında, Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda yaşanan olaya değinerek “Bu olayda darp edilen öğrencinin haklı durumu ortada iken darp eden aslında ‘devletin elidir” dedi.

Şener Elcil açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Okullarda yaşanan şiddet olaylarının üstüne gitmeyen, rehber psikolojik hizmeti vermekten kaçan, zaman zaman darp edilen öğretmen ve öğrencilerle ilgili olaylara partizanca yaklaşan Eğitim Bakanlığı bu olayın da temel sorumlusudur. Şiddet olaylarının üzerini örtbas etmeyi alışkanlık haline getiren Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda da aynı davranış içine girdiğini gözlemlemekteyiz. Şiddet olaylarını saklamak olaylarda mağdur olan öğrencilere devlet eli ile ‘şiddet’ uygulanmak demektir.”

Bu çerçevede toplumdaki şiddet eğiliminin ortadan kaldırılmasında en büyük rolün okullara düştüğüne işaret eden Elcil, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, öğretmen dahi olsa, kim olursa olsun suç işleyenlerin “partizanca korunmayarak” yasalara uygun hareket edilmesini istedi.