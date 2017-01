Elcil: "Okullarda cinsel eğitim verilmesi şart"

Suna Erden

Lefkoşa’da önceki gün ortaya çıkan “bir babanın kızlarını yıllarca taciz etmesi” olayı toplumda büyük bir infiale neden oldu. Tacize maruz kalan şimdi biri 14 diğeri 17 yaşında kızların yaşadıklarını uzun süre anlatamadığı gerçeği gözler önüne serilirken, Star Kıbrıs’a konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Kıbrıs Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şenel Elcil, çocukların kendilerini koruması için cinsel eğitim verilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Başel, çocuklara mahrem yerlerinin öğretilerek anne, doktor, hemşire dışında başka kimsenin dokunması halinde bunu ya annelerine ya da öğretmenlerine anlatması gerektiğine dair eğitim verilmesi gerektiğini dile getirdi. Elcil, ise çocuk ve ergenlerin hem cinsel saldırılara karşı korunmayı hem de yaşamlarında kendilerine lazım olan cinsel bilgileri öğrenmesi ve cinsel eğitimin okullarda müfredata koyulması gerektiğini dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersin Tatar da, Star Kıbrıs'a yaptığı açıklamada yaşanan olayın büyük bir utanç olduğunu dile getirerek, bu tür suçları işleyenlere ömür boyu hapis cezası verilmesi, Türkiye’de uygulamada olan kimyasal hadım konusunda ise bir karar varmak için tartışılması gerektiğini ifade etti.

BAŞEL:“ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATABİLMELİ”

Lefkoşa’da babalarının tacizine maruz kalan kızların yaşadıkları ülkede infila eden olurken, Sosyal Hizmet Uzmanı Başel, bu tür saldırılara maruz kalan çocukların yaşadıklarını anlatması için eğitilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu konuda eğitimcilere büyük bir görev düştüğünü, çocukların zamanının çocuğunu okulda geçirdiğini kaydeden Başel, “Ancak “öğretmenlerin bu konuda donanımlı olması ve öğrenci sayısına göre öğretmen sayısı da artırılması gerekiyor. Okullarda lider öğretmenler olmalı ve çocukların sorunları ile ilgilenmelidir. KKTC küçük bir ülkedir ve çocukları koruyacak bir sistem oluşturulması kolay olacaktır “şeklinde konuştu.

TECAVÜZCÜLER TAKİBE ALINMALI

Başel, okullarda çocuklar için cinsel eğitim vermeye yönelik birçok proje hazırladıklarını fakat şimdiye kadar hazırlayıp sundukları projelerin dikkate alınmadığını dile getirdi.

Başel, “Her yeni Milli Eğitim Bakanı geldiğinde biz projeleri önlerine koyduk. Basının önünde söz veriliyor ancak adım atılmıyor. Çocuk istismarları olaylar ortaya çıktığında tespit ediliyor” dedi. Çocuk tecavüzcülerine verilecek cezadan çok çocuk istismarlarının önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Başel, Türkiye’de uygulamada olan kimyasal hadım yönteminin KKTC’de de uygulanabileceğini ancak tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

Başel şunları söyledi:

“Önemli olan sorun ortaya çıkmadan çocuk istismarını en az düzeye indirmektir. Bu konu daha acilken hadım yasası yani sonuç kısmını konuşmak beni üzüyor. Sadece belli kimyasalların kullanılması ve cinsel dürtülerin azaltılmasını yeterli olarak bulmuyorum. Elektronik takip sistemi ile sabıkalının çocuk parkları veya çocukların olduğu yerlere yaklaştığı zaman merkez karakollarına sinyal verecek bir sistem de olması gerekiyor. Çünkü çocuk tacizcilerini ve tecavüzcülerini çocukların olduğu yerlerden uzak tutmak en önemli koruma yöntemlerinden biridir. Bu yöntem hadım uygulamasına ek bir tedbir olarak konulmalıdır. “

ERKEN YAŞTA FARKEDİLMELİ

Başel, okullarda bazı çocukların cinsel davranış bozukluğu gösterdiğini; elle dokunma, sürtünme gibi davranışlar sergilendiğini belirterek, bu sorunların okulların Disiplin Kurulu’na kadar yansıdığını söyledi. Başel, bu çocukların erken yaşta fark edilip psikiyatrik tedaviden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başel, “Çünkü cinsel suçlar işleyenler ilk olarak okullardaki davranışlarıyla kendini gösteriyor.

Erken yaşta bunları fark etmek hem kamu yararı açısından iyi olur hem de bu çocuklar topluma kazandırılmış olur “dedi. Başel, çocuklara cinsel eğitim verilmesi gerektiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklara küçük yaştan itibaren mahrem bölgelerinin neler olduğu öğretilmeli. O bölgelere kimsenin dokunmaması ve dokunulduğu takdirde anneye anlatılması gerektiği öğretilmeli.” Başel, istismarcıların taciz ettiği çocuklar üzerinde, ‘bu bizim sırrımız kimseye anlatma. Bu bir oyun kimseye söyleme’ şeklinde sözlerle psikolojik baskı kurduklarını ifade ederek, çocuklara sır tutmanın kötü bir şey olduğunun da öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

TECAVÜZCÜLER UZAKTA ARANMAMALI

“Tecavüzcüler uzakta aranmamalı” şeklinde konuşan Başel, istismarcıların yüzde 90’nın çocuğun bildiği kişilerden çıktığını ifade etti. Başel, çocuğun mahalleden biri tarafından ya da bir akrabası tarafından taciz edilebileceğini belirterek, sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun her çocuğun risk altında olduğunu dile getirdi. Başel, “Aileler tecavüzcüleri uzakta aramamalıdır. Çocuklar çekirdek aileden olmayan kişilerle tek başına kalmamalarına özen gösterilmelidir” dedi.

HER TÜRLÜ İSTİMARA KARŞI KORUNMALI

Başel, sadece cinsel değil, fiziksel ve duygusal istismara uğrayan birçok çocuk olduğunu ifade ederek, çocuk hakları eğitiminin okul öncesi dönemden başlayarak eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini kaydetti. Başel, çocuk tecavüzlerine ilişkin haberlerin veriliş şekline de dikkat edilmesi, her ülkeden, her sosyal statüden istismarcı çıkabileceğini dikkate alarak yayınlar yapılmaması gerektiğini söyledi. Başel, “Herkesin odaklanması gereken konu çocuklarımızı her yaştan, her yerden ve her sosyo -ekonomik düzeyden çıkabilecek çocuk tecavüzcülerine karşı korumaktır” dedi.

ELCİL, “OKULLARDA CİNSEL EĞİTİM ŞART

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise eğitim sisteminin çağdaş dünya yapısına göre uyarlanmadığını, çocuklar için hayatın içinde gerekli olan eğitimlerin verilmediğini ifade ederek, bu eksikliklerden birinin de cinsel eğitim olduğunu dile getirdi.

Elcil sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Mesela ada ülkesinde yaşıyoruz çocuklarımız okullarda yüzmeyi öğrenmiyor. Hayatta kullanacakları bilgileri veremiyoruz. Bunlardan biri de cinsel eğitim. Önümüzdeki örnekte bir babanın kızlarına tacizde bulunduğu görülüyor. Bu sapkın davranış babanın da zamanında cinsel eğitim almadığını gösteriyor. Eğitim Bakanlığı’nın cinsel eğitim ile ilgili bir proje üretmesi şart haline gelmiştir. Projenin yanı sıra tüm öğretmenlerin çocuklarla yakınlık kurması için uzman eğitiminden geçirilmesi gerekiyor. Cinsel açıdan bilinçli bir toplum yaratılması cinsel suçların azaltılmasını da sağlayacaktır.” Günümüzde cinsel eğitimin bir gereklilik haline geldiğini kaydeden Elcil, çocuk ve ergenlerin hem cinsel saldırılara karşı korunmayı hem de yaşamlarında kendilerine lazım olan cinsel bilgileri öğrenmesi gerektiğini dile getirdi. Elcil, “Yeni yetişen çocukların da yanlış yollardan cinselliği öğrenmeye çalıştığını, bazı çocukların cinsellikle ilgili sorunlar yaşadığını, bu nedenle okullarda bazı intihara teşebbüs olaylarının yaşandığını ifade etti.

TATAR, “KİMYASAL HADIM KONUSUNDA ORTAK KARAR VERİLMELİ”

UBP Milletvekili Ersin Tatar da Lefkoşa’da yaşanan baba tacizi olayının büyük bir utanç olduğunu ifade ederek, bu tür suçları işleyenlere ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini dile getirdi. Tatar, Türkiye’de Temmuz 2016 tarihinde uygulamaya konan “kimyasal hadım” uygulamasının KKTC’de de uygulama konulup konulmayacağına dair soru üzerine ise sivil toplum örgütlerinin, mecliste bulunan siyasilerin bu konuyu birlikte değerlendirip, o şekilde bir sonuca varılabileceğini dile getirdi.

Tatar, ayrıca taciz mağduru kızların devlet koruması altına alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu tür konulara karşı başta devlet, aileler ve tüm toplum duyarlı olmalı. Bu gibi olaylara şahit olanlar durumu hemen polise bildirmeli. Mağdur eğer çocuklarsa devlet koruması altına alınmalı. Son yaşanan olay tüm toplumu derinden etkiledi. Bu yapan şahsın insan olduğunu düşünmüyorum ancak toplum içerisinden böyle insanlar da çıkıyor. Bu nedenle herkes bu konuda üstüne düşeni yapmalı.”