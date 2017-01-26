Elcil: “Sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla ölüm mü bekleniyor?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğrenci taşıyan araçlarla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hâlâ sözleşme yapmadığını belirterek, “öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla ölümler ve yaralanmalar mı beklemektedir?” diye sordu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, öğrenci taşımacılığı konusunda hükümete eleştirilerde bulunduğu yazılı açıklamasında, “cinayet gibi trafik kazaları gerçekleşirken, devleti yönettiğini iddia edenlerin ajandasında şovdan başka bir şey olmadığını” savundu.

Elcil, öğrenci taşımacılığı için geçen yıl bütçeye 24 milyon TL, bu yıl da 28 milyon TL koyan UBP-DP hükümetinin kazalara davetiye çıkardığı ve yaşananların tam bir rezalet olduğu görüşünü ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın, “sorunlar ortada dururken şov yaparak okulları gezdiğini ve çocukların taşımacılıkla ilgili yaşadıkları sorunları ise görmezden gelerek makam işgal ettiğini” iddia eden Elcil, İskele’de dün yaşanan kazada yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elcil, “Bilinmelidir ki, partizanlık adına çocuklarımızın kullanılmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil’in, 6 maddede sıraladığı öğrenci taşımacılığındaki sorunlar arasında “araçlarla bakanlığın hala sözleşme yapmaması, öğrencilerin sözleşmesiz araçlarla taşınması ve polisin de buna göz yumması; ocak sonuna gelindiği halde şoförlere ödemelerinin yapılmaması; partizanlıkla ve yıllık sözleşme yapıldığı için araç sahiplerinin araçlarını yenilememesi, orta eğitim öğrencilerinin taşınmasında refakatçi bulunmamasına göz yumulması; araçların birçoğunun eski olmasına rağmen devletin uygun kredi sağlamaması; öğrencilerin hükümetçe partizanca emeller işçin kullanıldığı ve sorunların hasıraltı edildiği” yer alıyor.