Elcil: "Suç işleyen öğretmenler korunuyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı, sorunlara çözüm üretmeyerek okulları “kaosa” sürüklemekle eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada Eğitim Bakanlığı’nın, “plansız, öngörüsüz” çalıştığını ve okulları kaosa sürüklediğini savundu.

Elcil, KTÖS’ün eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik kadro, program, mevzuat ve alt yapı ihtiyaçları ile ilgili önerilerini Haziran 2016’da bakanlığa ilettiğini ancak bakanlığın Mart 2017’ye gelinmesine rağmen pek çok soruna çözüm bulamadığını, öğretmen eksikliklerini gidermediğini ileri sürdü.

Şener Elcil, “öğretmen nakil tüzüğü, MEDDKY tüzükleri, okul bütçe tüzüğü, öğretmen kadrosunun 100 öğretmen arttırılması yönünde ve özel eğitim yasasında değişiklik; okullara okul psikoloğu sağlanması, özel eğitim öğretmeni ihtiyacının giderilmesi” gibi taleplerin Eğitim Bakanlığı tarafından bekletilirken, “öğretmen A-B uygulamasını kaldırmak, sendikacılığı yasaklamak ve okulları askeri kışla gibi yönetmek için çalışmalar yürütüldüğünü” iddia etti.

Denetmen ve tüzük eksikliği nedeniyle kamusal okullar, özel okullar, kreşler ve dershanelerin denetim, değerlendirme ve yönlendirmeden yoksun kaldığını savunan Elcil, Girne ve Gönyeli’de yeni ana ve ilkokul binaları ihtiyacını karşılayacak somut bir plan üretilmediğini söyledi.

“SUÇ İŞLEYEN ÖĞRETMENLER KORUNUYOR”

Elcil ayrıca ödev, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, suç işleyen öğretmenleri partizanca koruduğunu iddia etti.

Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın “kimsenin diyalog kuramayacağı bir kişiliğe” büründüğünü iddia eden Elcil , “Nitelikli bir eğitim sistemine kavuşacağımıza dair inancımız kalmadığını kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.

OKULLARDAKİ PERSONEL EKSİKLİKLERİ

Elcil açıklamasında öğretmen, müdür ve müdür muavini eksikliği olan okulların adlarını şöyle açıkladı:

“Öğretmen eksikliği olan okullar: Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Canbulat İlkokulu, Maarif Anaokulu, Haspolat İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu.

Müdür eksikliği olan okullar: İnönü İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Gazi İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Girne Maarif Anaokulu, Güzelyurt Maarif Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Alsancak İlkokulu.

Müdür Muavini eksikliği olan okullar: Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Vadili İlkokulu, Akdoğan Dr. F. Küçük, Arabahmet İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Barış İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Lapta İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Alsancak İlkokulu.”

Açıklamada, okullarda ayrıca 71 özel eğitim öğretmeni ve 9 tane branş derslerini verebilecek özel eğitim öğretmeni,78 rehber öğretmen, 100 öğretmen yardımcısı,14 hademe, 4 okul sekreterine; Eğitim Bakanlığı’nda da 2 uzman öğretmen ve 9 denetmene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.