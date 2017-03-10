Elcil'den Atun'a ve Dürüst: "Kıbrıslı Türklerin ‘quisling’i olma şerefine eriştiler"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün, AK Parti’nin dün akşam Lefkoşa’da düzenlediği toplantıda konuşma yaparak Türkiye’de gerçekleştirilecek Anayasa Referandumu için evet çağrısı yapmasını eleştirdi.

Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında iki bakanı istifaya davet etti.

“İkinci Dünya savaşında Fransa’da Vichy rejimi, Danimarka’da Qisling rejimi, Çin Mançuryası’nda Manchuko rejimi halklarına ihanet ederek, işgal kuvvetlerine sadık rejimler kurmuştur. Quisling terimi tarihe vatan haini olarak not düşülmüştür” diyen Elcil, “Sayın Atun ve Sayın Dürüst Kıbrıslı Türklerin ‘quisling’i olma şerefine erişmiştir” ifadelerini kullandı.

İki bakanın evet çağrısıyla bir başka ülkenin içişlerine müdahil olduğunu kaydeden Elcil, bulunulan makamın kötüye kullanıldığını belirtti.

Elcil, Türkiye için Kıbrıs’ın askeri, ekonomik ve stratejik bir toprak parçası olduğunu ve bunu söyleyen Türkiye siyasilerine en çok alkışı Türkiye’deki siyasi dönüşümlere göre tavır belirleyen politikacılar tuttuğunu savundu.

Elcil Dürüst ve Atun’u “Toplumun siyasi iradesinin dışında hareket ettikleri ve makamlarını kötüye kullandıkları için” istifaya çağırdı.