"Elektrikteki artış şu an için tüketiciye yansıtılmayacak"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Ocak ayı itibarı ile Dolar’daki yükselişten dolayı tüm tarifelerde altı buçuk kuruşluk artışın oluştuğunu ancak bunun şuan için tüketiciye yansıtılmayacağını söyledi.

BRT’de 17. Saat’e konuk olan Erdoğan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile bugün gerçekleştirdikleri toplantıda fiyat düzenlemesinin başka kaynaklardan giderilmesi veya başka tedbirler alınması yönünde karar üretildiğini açıkladı.

Gürcan Erdoğan, yapılması planlanan 6.5 kuruşluk artışla ilgili Atun’un istediği çalışmayı önümüzdeki günlerde tamamlayarak, bakana sunacaklarını sözlerine ekledi.