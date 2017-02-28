Elma diliminden kulak yapıldı

Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde yapay organ üretimi üzerine çalışan bilim insanları elmadan kulak geliştirmeyi başardı.

Doçent doktor Andrew Pelling öncülüğündeki ekip, laboratuvarda elma dilimleri üzerinde insan doku ve hücreleri geliştirildi.

Pelling, "Bitkilerde damar oluşumuna yardım eden ve çevresindeki hücrelerin işgaline açık yapılar bulunuyor. Bunu geliştirebilmek gerçekten zor. Ama bu sorunu oldukça ucuz bir malzeme ile çözdük" dedi.

Andrew Pelling, "Bir sonraki adım, bu yöntemin daha karmaşık sistemlerde, organ, kemik ya da kaslarda kullanılıp kullanılamayacağını denemek. Bu çok hesaplı malzemeyle, birçok farklı yapıyı geliştirebiliyoruz." diye konuştu.

Laboratuvar "iskele yöntemi" olarak adlandırılan tekniği kullanıyor.

Elmadaki bazı hücreler ayıklanıyor. Geriye kalan selüloz, hücre üretimi için "yapı iskelesi" olarak kullanılıyor.

Elma kulağın denendiği farelerin bağışıklık sistemi yapıya karşı çok az tepki gösterdi.

Kulağın kullanılabilirliği için klinik testler devam ediyor.