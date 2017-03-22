Email üzerinden bulaşan yeni virüse dikkat!

Hackerlar her geçen gün kullanıcıları hedef alan yeni kötücül yazılımları ile karşımıza çıkıyor. Son dönemde hortalayan fidye virüsünden sonra şimdi de zararsız gibi görünen bir dosya ile bulaşan virüs ortaya çıktı. Peki, bu yeni virüs nasıl bulaşıyor?

Email üzerinden gönderilen virüslü dosyanın içeriğinde; Satın alma ayrıntılarınız veya Siparişiniz burada metni yer alıyor. Emailde ayrıca indirmeniz için bir de Dropbox linki yer alıyor. dl.dropboxusercontent.com/s/xxx şeklinde yer alan bağlantıya tıkladığınızda bilgisayarınıza zararsız gibi görünen Word dokuman dosyası indiriliyor.

Eğer Word dosyasını açarsanız bu kötücül yazılım direkt olarak bilgisayarınıza bulaşıyor. Bu tarz mailler genellikle com.tr uzantılı email hesaplarından geliyor. Bu virüsten korunmak için; bilmediğiniz kişilerden gelen Dropbox linki ile gönderilen dosyaları bilgisayarınıza indirmemenizi tavsiye ediyoruz.