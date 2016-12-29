Emek-İş’te örgütlü CAS çalışanları Ercan’da uyarı grevi yapıyor
CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ, “sendikal örgütlenme hakkı” için Ercan Havalimanı’nda uyarı grevi yapıyor. CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.
Sendika ayrıca, Meclis önünde saat 11.00’de kitlesel eylem yapacak.
Emek-İş Başkanı Koral Aşam sendikalardan ve diğer meslek örgütlerinden ve halktan aldıkları destekle saat 11.00’de yağmur ve soğuk havaya rağmen Meclis önünde eylem yapacaklarını belirtti.
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