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  3. Emek-İş’te örgütlü CAS çalışanları Ercan’da uyarı grevi yapıyor
Emek-İş’te örgütlü CAS çalışanları Ercan’da uyarı grevi yapıyor

Emek-İş’te örgütlü CAS çalışanları Ercan’da uyarı grevi yapıyor

CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ, “sendikal örgütlenme hakkı” için Ercan Havalimanı’nda uyarı grevi yapıyor. CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.

Sendika ayrıca, Meclis önünde saat 11.00’de kitlesel eylem yapacak.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam sendikalardan ve diğer meslek örgütlerinden ve halktan aldıkları destekle saat 11.00’de yağmur ve soğuk havaya rağmen Meclis önünde eylem yapacaklarını belirtti.

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