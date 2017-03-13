Emekçi Kadınlar Panayırı Girne’de kuruldu

CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, geleneksel Emekçi Kadın Panayırı’nı dün Girne Barış Parkı’nda kurdu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte kadınlar el emeği ürünlerini 36 farklı stantta halka sundu.

CTP Girne Kadın Örgütü Başkanı Evren Bağlarbaşı yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panayır için emek veren herkese teşekkür etti.

Bağlarbaşı, barış ve emekten yana bir düzen, özgürlük, adalet, savaşsız, silahsız, sürgünsüz bir Kıbrıs için CTP Kadın Örgütü olarak her zaman mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomik özgürlüğün kadınların yaşamlarında önemli bir unsur olduğuna değinen Bağlarbaşı, “Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl bu panayırı gerçekleştiriyoruz. Kadınların üretimde de güçlerini birleştirmesi gerektiğinden yola çıkarak kooperatifleşmeyi öneriyoruz. Kadınlar el ele verdikten sonra bu dünyada çok şeyin değişeceğine inanıyoruz” dedi.