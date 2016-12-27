Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi: "Elektrik zammı vicdansızlık ve acımasızlık"

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, siyasi iradeye elektriğe yaptığı zammı geri alma çağrısı yaptı.

Konsey yaptığı açıklamada, elektriğe yapılan yüzde 23’e ulaşan zammın siyasi iradenin ülkeyi halkın sıkıntılarından habersiz yönettiğinin bir kez daha görülmesini sağladığını savundu.

Toplumun önemli bir bölümünün elektrik, telefon ve su borçlarını sağdan soldan bularak zar zor ödeyebildiğini ileri süren konsey, araçların büyük bir bölümünün yol ruhsatı bulunmamasının da bu yokluktan kaynaklandığı iddia etti.

Konsey, sendika ve sivil toplum örgütlerinin bununla ilgili sokağa inmesi halinde mücadeleye katkı koyacaklarını da belirtti.

Konsey açıklamasında şunları ifade etti:

“2016 yılında insanımız devletin sağlık sizmetlerine ulaşamamış, çocuklarımız, torunlarımız özel okullara mahkûm edilmiş ve başta et fiyatları olmak üzere tüm çarşı fiyatları ikiye üçe katlanırken birde elektriğe bu kadar yüksek oranda bir zam yapılmış olması ancak ve ancak vicdansızlık ve acımasızlık olarak değerlendirilebilir.”