Emekli maaşlarından yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Anayasa Mahkemesi’nin 2011 yılında aldığı karar uyarınca, kamudan emeklilerin emekli maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin derhal geri ödenmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi, idarenin, 6 yıl boyunca mahkeme kararını uygulamaya yönelik hiçbir adım atmamasının kabul edilmez olduğu gibi hukuk devleti ilkelerine de aykırı olduğunu vurguladı.

Ombudsman, idarenin yargı kararlarını yerine getirmekte gecikmesi veya yerine getirmemesinin görevini layığıyla yerine getiremediği anlamına geldiğini de kaydetti.

Yüksek Yönetim Denetçisi, Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi kararına rağmen emeklilerden yapılan kesintilerin geri ödenmemesi konusunu araştırarak raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Ombudsman Emine Dizdarlı imzasıyla hazırlanan raporda, emeklilerden vergi alınmasını düzenleyen 39/2010 sayılı Gelir Vergisi (Değişiklik No.2) Yasası ile 40/2010 sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasası 12 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra vergiden muaf olan emeklilik maaşlarının vergiye tabi tutulduğu bunun üzerine bazı siyasi parti ve derneklerin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’de dava ikame ettikleri hatırlatıldı.

Raporda, mahkeme kararına da değinilerek Gelir Vergisi ve Emeklilik yasalarının anayasaya aykırı bulunup iptal edilen maddeleri hatırlatıldı.

Mahkeme kararlarına sadece vatandaşların değil devlet yönetimlerinin de uyması zorunluluğu olduğu vurgulanan Ombudsman raporunda “Bu zorunluluğun geciktirilmeden yerine getirilmesi gerekmektedir” denildi.

Raporda, Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi; 4, 5, 6 ve 7/2010 sayılı davalarda Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’nin kararını 13 Ocak 2011 tarihinde okuduğu ve söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen emeklileri emekli maaşlarından yapılan bu kesintiler halen iade edilmediği kaydedildi.

Yönetimin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine bağlı tutulmasının, hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu ve yönetimin yargı kararlarını yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın emekli maaşlarından yapılan kesintilerin emeklilere ödenebilmesi ve/veya mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla 2017 Mali Yılı bütçesine 12 milyon Türk Liralık bir kalem açıldığı ancak söz konusu kalemin Komite aşamasında eklenmiş olmasına istinaden taksitler halinde iki yılda ödenebileceğini belirttiği hatırlatılan raporda, “Sayın Serdar Denktaş’ın bu yönde gösterdiği çaba her ne kadar da bu sorunu çözmeye yönelik bir adım teşkil etse de, yeterli değildir” denildi.

Raporun devamında idarenin en esaslı görevinin yasaları ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar ve/veya kararları ivedilikle uygulamak olduğu belirtildi.

Raporda “Anayasa Mahkemesi bahse konu kararı 2011 yılında vermesine rağmen Sayın Denktaş’ın mali bütçede açmış olduğu kalem 2017 yılında açılmıştır. İdarenin 6 yıl boyunca mahkeme kararını uygulamaya yönelik hiçbir adım atmaması kabul edilmez olduğu gibi hukuk devleti ilkelerine de aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Yüksek Mahkeme’nin söz konusu kararından sonra idarenin ivedilikle gerekli düzenlemeleri yapıp, emeklilerin emekli maaşlarından yapılan kesintileri derhal geri ödemesi gerektiği vurgulanarak, “İdarenin yargı kararlarını yerine getirmekte gecikmesi veya yerine getirmemesi görevini layığı ile yerine getiremediği anlamına gelmektedir” denildi.

“6 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN…”

Anayasa Mahkemesi’nin 2011 yılında verdiği kararın aradan 6 yıl geçmesine rağmen uygulanmamasının kabul edilebilir bir husus olmadığı gibi KKTC Anayasası’nın 136’ncı maddesinin hükümlerine de aykırı olduğu ifade edildi.

Raporun sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 1’inci maddesinde de belirtildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir.

Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen ilkelere uyma zorunluluğumuz olduğundan, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen 39/2010 sayılı Gelir Vergisi (Değişiklik No:2) Yasası’nın 2,3(1), 5, 6 ve 7’ inci maddeleri ile 40/2010 sayılı Emeklilik (Değişiklik) Yasası’nın 2’nci ve 3’üncü maddelerinin Anayasa’nın 1’inci maddesine aykırı olmaları nedeniyle emeklilerin emekli maaşlarından yapılan kesintilerin derhal ödenmesi gerekmektedir.”