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Emekli Mücahitler Derneği Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı izlediği politikaları kınadı

Emekli Mücahitler Derneği Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı izlediği politikaları kınadı

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı izlediği politikaları kınadı.

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Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı izlediği politikaları kınadı.

Direktör, yazılı açıklamasında, “Mukavemetçi Mücahit kardeşlerim, son zamanlarda kendini medeni sanan ama medeniyetten nasibini almayan Avrupalıların Anavatanımıza karşı bilinen oyunları su yüzüne çıkmıştır. Bunları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bunun için Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden  Direktör; “paylaştıkça çok, bölündükçe yok olur” sözünün unutulmamasını da istedi.

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