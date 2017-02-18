Emekli Mücahitler Derneği: "Haklılığımızı bir kez daha gözler önünde"

Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, Rum Meclisi tarafından alınan,1950'deki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının,11 Şubat 2014 Belgesi'ne ve yürütülen çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan başkan Mehmet Salih Direktör, Kıbrıs sorunu ile ilgili çözüm çabaları sürerken Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, görüşmelerde Rum lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumuna sergilediği saygısız tutum ve davranışları şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Direktör, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlışın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, gereğini beklediklerini kaydetti.

Direktör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tip kararlar ve saygısız davranışlar, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Rumlar, liderleri vasıtası ile bizlere kendileri ile bir antlaşma yapmanın ne kadar zor olduğunu, antlaşma sağlasak bile birlikte yaşamanın mümkün olmadığı gerçeğini gözümüze soka soka göstermektedir.

Kıbrıs Türk toplumu, her zamankinden daha uyanık ve daha dikkatli davranmak zorundadır. Enosis rüyasını görmeye devam eden bir zihniyete karşı asla arkamızı dönmedik ve bundan sonra da dönmeyeceğiz.”