Emekli Subaylar Derneği 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Dernek, yayınladığı mesajda, Şehitler Günü olan bu günün; “düşman ordularının Çanakkale toprakları içinde bütün ümitleri ile birlikte Türk Suları’na gömüldükleri, büyük insan Ulu Önder, Eşsiz Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anafartalar sırtlarında dünyaya ‘Komutanlık Sanatı’ öğrettiği gün” olduğunu ifade etti.

Açıklamada; “bir milleti millet yapan, onurlu yapan en önemli şey uğruna feda edilen canlar ve kazanılan zaferler olduğu bilincinde olarak bu destanı onlar yazdılar, biz öğrendik: Türkün yılmaz direncinin zafere dönüştüğü, Türk topçusu ve gemilerinin geçilmez kıldığı Çanakkale’de yurdun geçilmezliğinin dersini biz onlardan aldık. Varoluş mücadelesi nasıl verilirmiş onlardan öğrendik. Tüm dünyaya örnek olacak azim, kararlılık ve kahramanlığın nasıl olduğunu yine onlardan öğrendik. Kıbrıs Türkleri olarak da öğrendiğimiz hususları Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesinde uygulayarak bu günlere geldik ve günümüzde de devam etmekte olan Kıbrıs Türkünün haklı davasını tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” denilenerek bu kapsamda Türklerin yurtseverliği, kahramanlığı ve direnişini destanlaştıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler bir kez daha saygı ile anıldı.