Lefkoşa11 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Emekli Subaylar Derneği, BM'den girişim talep etti
Emekli Subaylar Derneği, BM'den girişim talep etti

Emekli Subaylar Derneği, BM'den girişim talep etti

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Birleşmiş Milletler’den, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin kutlanması kararından geri adım atılması için girişim başlatmasını istedi.

A+A-

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Birleşmiş Milletler’den, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin kutlanması kararından geri adım atılması için girişim başlatmasını istedi.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği yetkilileri, bugün ara bölgeye giderek, taleplerini içeren metni, BM Barış Gücü temsilcilerine verdi.

Dernek Genel Sekreteri Halil Öztunç’un açıklamasına göre,  BM’ye verilen yazıda, “Böyle bir kararın Elam gibi barış karşıtı bir grubun önerisi üzerine alınması son derece manidardır” denildi.

Bu kararın amacının görüşmeleri sabote etmek olduğunu kaydedilen yazıda, bu  kararın ayrılığı körüklediğinin aşikar olduğu vurgulandı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.