Lefkoşa14 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Emenike Rusya’ya geri dönüyor
Emenike Rusya’ya geri dönüyor

Emenike Rusya’ya geri dönüyor

Fenerbahçe’de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike’nin Rusya’ya geri döneceği iddia edildi.

A+A-

Bir süre önce disiplinsiz hareketlerinden dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Fenerbahçe’nin Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya geri döneceği iddia edildi. Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki golcü için Rus yetkililerle iletişim halinde olduğu öne sürülürken, kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılmak isteyen Emenike'nin de 2011-2013 yılları arasında top koşturduğu Spartak Moskova’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.