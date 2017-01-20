Emiroğluları, anjiyoya alındı

Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden TDP eski milletvekili ve TKP kurucularından olan Mustafa Emiroğluları kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’den milletvekili Mehmet Çakıcı ile birlikte istifa ederek Toplumcu Kurtuluş Partisi’ni yeniden kuranlar arasında olan Mustafa Emiroğluları bugün öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle önce Mağusa Devlet Hastanesi kaldırıldı. İlk tetkikler sonrasında anjiyo yapılması için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderilen Mustafa Emiroğluları’nın anjiyoya alındığı bildirildi.

Bu arada Mustafa Emiroğluları’nı Lefkoşa’da karşılayanlar arasında TKP kurucularından olan Mehmet Davulcu vardı.