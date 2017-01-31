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Emmanuel Adebayor Başakşehir'de

Emmanuel Adebayor Başakşehir'de

Adebayor, sezon başında Crystal Palace'da serbest kalmıştı

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Ara transfer döneminin bitmesine 1 gün kala İstanbul Medipol Başakşehir Togolu yıldız forvet Emmanuel Adebayor, ile anlaştı.

Sezon başı Crystal Palace ile yollarını ayıran Adebayor, serbest kalmış ancak kendisine takım bulamamıştı.

Dünya devlerinde oynadı

Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Real Madrid gibi kulüplerde forma giyen yıldız golcü, son olarak Togo'nun grup aşamasında elendiği Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta da 90'ar dakika forma giydi ancak gol ya da asist yapamadı.

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