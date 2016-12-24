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Emmanuel Mas transferi bitti

Emmanuel Mas transferi bitti

San Lorenzo teknik direktörü Aguirre, Mas'ın ayrılık isteğine saygı duyduklarını söyledi

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Trabzonspor, Arjantin’in San Lorenzo takımının sol beki Emmanuel Mas transferinde mutlu sona ulaştı.

Yönetimin Mas’ı Fenerbahçe maçı sonrası açıklayacağı öğrenildi.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan San Lorenzo’nun hocası Diego Aguirre, “Ayrılmayı planladığını bize söyledi. Biz de kararına saygı duyduk” dedi. 

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