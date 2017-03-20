Emu Crows grup ikinciliğine yakın

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Amerikan Futbolu Takımı “EMU Crows”, namağlup olarak sürdürdüğü Ünilig 1. Lig A Grubu’nda ilk mağlubiyetini 18 Mart 2017 Cumartesi günü, saat 13:00’de, DAÜ Stadyumu’nda oynanan maçta Boğaziçi Üniversitesi Amerikan Futbolu Takımı “Boğaziçi Sultans”a karşı aldı. Boğaziçi Sultans, zorlu müsabakanın ardından play-off’lara kalmayı garantilerken, EMU Crows da sezondaki ilk yenilgisinin ardından grup ikinciliği için mücadelesini sürdürecek.

Başta Mimarlık Fakültesi öğrencileri olmak üzere pek çok öğrenci kulübü ve halkın yoğun katılım göstererek DAÜ Stadyumu’nu doldurduğu maçı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ve birçok akademisyen ile yönetsel personel de takip etti. Taraftarların EMU Crows’u coşkulu bir şekilde desteklediği maç, takım kaptanlarının saha ortasında buluşmasının ardından Çanakkale Şehitleri’ni anmak için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Maç esnasında Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, öğrencileriyle beraber balonlar eşliğinde stada giriş yaparak stadyumdaki yerlerini aldılar. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı maçta zaman zaman DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a da tezahürat yapan DAÜ’lü öğrenciler, Çanakkale Şehitleri’ni anma günü vesilesiyle stadyumda ay yıldızlı bayrak show gerçekleştirdi. EMU Crows, grup ikinciliği mücadelesinde 8 Nisan 2017 tarihinde Okan Üniversitesi’nin Amerikan Futbol Takımı olan “Okan Huskies” ile karşılaşacak.