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En çok yağış Akdeniz’e

En çok yağış Akdeniz’e

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 9 kilogram ile Akdeniz’de kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 9 kilogram ile Akdeniz’de kaydedildi.

Dipkarpaz ‘da 6, Kalkanlı’da 5, Çamlıbel ve Güzelyurt’ta 4, Kozanköy, Lefke, Taşpınar, Türkeli ve Selvilitepe’de 3 kilogram yağış ölçülürken, diğer yörelerde 0,1 ile 1,5 kilogram yağış kaydedildi.

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