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En çok yağış İskele’ye düştü

En çok yağış İskele’ye düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah saat 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar en çok yağışın 22 kg/m² ile İskele’ye düştüğünü kaydetti.

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Meteoroloji Dairesi dün sabah saat 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar en çok yağışın 22 kg/m² ile İskele’ye düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele’yi 15 ile Geçitkale, 11 kg/m² ile Akdoğan, Dipkarpaz ve Gazimağusa izledi.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1-10  kg/m²’lik yağış tespit edildi.

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