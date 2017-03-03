En çok yağış Mallıdağ’a düştü

Meteoroloji Dairesi, ülke geneline dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında en çok yağışın metrekareye 28 kg ile Mallıdağ’a düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’ne 26 kg; Tatlısu’ya 21 kg; Boğaz’a 19 kg; Dipkarpaz, Girne ve Zafer Burnu’na 14 kg; Yenierenköy, Sipahi ve Ziyamet’e 12 kg; Selvilitepe’ye 10 kg; Esentepe, Mehmetçik, Çamlıbel ve Kaleburnu’na 7 kg; Alsancak, Türkeli, Kalkanlı, Gazimağusa ve Kozanköy’e 6 kg; Çayırova, Bostancı, Taşpınar ve Kantara’ya 5 kg; Güzelyurt, Akdeniz, Lefke ve Koruçam’a ise 4 kg yağış düştü.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kg arası yağış kaydedildi.