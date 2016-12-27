En çok yağış Zafer Burnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah saat 8’den bu sabah 8’e kadar en çok yağışı, metrekareye 113 kilogram yağmurun düştüğü Zafer Burnu’nun aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik’e 7 kg/m², Gazimağusa’ya 5 kg/m², Çayırova ve Koruçam’a ise 4 kg/m² yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² yağış kaydedildi.