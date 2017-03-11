En çok yağışı Geçitkale - Esentepe - Kantara aldı

Ülke genelinde en çok yağışı metrekareye 14 kilogramla Geçitkale-Esentepe-Kantara bölgeleri aldı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 10 – 11 Mart arası 24 saatlik süre içerisinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale-Esentepe-Kantara 14 Kg/M², Akdogan-Boğaz 13 Kg/M², Tatlısu-Mağusa 12 Kg/M², Vadili-Devlet Üretme Çiftliği-YDÜ 11 Kg/M², Kırıkkale 10 Kg/M², İskele-Mallidağ-Alevkaya-Beyarmudu-Salamis-Alsancak 9 Kg/M², Serdarlı-Zaferburnu-Girne-Çayönü-Çayırova 8 Kg/M², Sandallar-Lefkosa 7 Kg/M², Mehmetcik-Yenierenköy 6 Kg/M², Selvilitepe-Dipkarpaz- 5 Kg/M².”

Yağış alan diğer yörelerdeyse 1 ile 5 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.