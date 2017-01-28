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En çok yağmur Akdeniz, Zaferburnu ve Lefke’ye düştü

En çok yağmur Akdeniz, Zaferburnu ve Lefke’ye düştü

KKTC’yi dün etkisi altına alan kar yağışı ve yağmurlu havanın sonunda Selvilitepe’de 6 santimetre kalınlığında kar biriktiği; en çok yağış alan Akdeniz’de ise metrekareye 27 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

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KKTC’yi dün etkisi altına alan kar yağışı ve yağmurlu havanın sonunda Selvilitepe’de 6 santimetre kalınlığında kar biriktiği; en çok yağış alan Akdeniz’de ise metrekareye 27 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışı esnasında Selvilitepe’de 6 santimetre kalınlığında kar birikti.

Gün boyu süren yağmur sonunda metrekareye Akdeniz’de 27 kg., Zaferburnu’na 25 kg ve Lefke’ye 21 kg yağış düştü.

Meteoroloji Raporu’na göre, 27 Ocak-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle oldu:

Akdeniz 27 Kg/m²; Zaferburnu 25 Kg/m²; Lefke 21 Kg/m²; Kozanköy 20 Kg/m²; Gemikonağı 17 Kg/m²; Boğaz 16 Kg/m²; Beylerbeyi 13 Kg/m²; Güzelyurt ve Çamlıbel 11 Kg/m²; Kaleburnu 10 Kg/m²; Kırıkkale, Taşpınar, Tatlısu, Yeşilırmak 9 Kg/m²; Girne, Mağusa, Akdoğan, Koruçam, Yenierenköy, Ziyamet 8 kg/m².

Diğer yörelerde ise metrekareye 1 ile 7 kg arası yağış düştüğü belirtildi.

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