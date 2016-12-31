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En fazla yağış Beyarmudu'na

En fazla yağış Beyarmudu'na

Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTC’de yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTC’de yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün metrekareye Beyarmudu’nda 22, Zafer Burnu’nda 19, Pile’de 17, Akdoğan’da 16, Geçitkale’de 14, Tatlısu, Yenierenköy, Ziyamet ve Dipkarpaz’da 13, Koruçam, Gazimağusa, Sandallar ve Kantara’da 12, Mehmetçik ve Çayönü’de 11 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 11 kilogram arası yağış kaydedildi.

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