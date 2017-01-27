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En fazla yağış Çamlıbel’e

En fazla yağış Çamlıbel’e

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:

“Çamlıbel 8, Selvilitepe ve Beylerbeyi 6, Ercan ve Akdeniz 5, Boğaz, Esentepe, Kalkanlı ve Koruçam 4, Akdoğan, Devlet Üretme Çiftliği, Girne, Lefke ve Vadili 3 kilogram.”

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