Lefkoşa4 °C
  • UptownPark
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. En fazla yağış Esentepe'ye
En fazla yağış Esentepe'ye

En fazla yağış Esentepe'ye

Esentepe’de, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı.

A+A-

Esentepe’de, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Esentepe’yi metrekareye 7 kilogram yağışa Mallıdağ; 4’er kilogram yağışla Selvilitepe, Geçitkale, Çamlıbel; 3,5 kilogram yağışla Alevkaya takip etti.

Diğer bölgelere düşen yağmur miktarları şöyle:

“Koruçam 3,0 kg/m²; Boğaz 2,4 kg/m²; Kozanköy, Serdarlı 1,6 kg/m²; Lefkoşa1,4 kg/m²; Alsancak 1,0 kg/m²; Akdeniz, Girne,  İskele 0,6 kg/m²”

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.