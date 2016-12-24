Lefkoşa12 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. En fazla yağış Girne'ye
En fazla yağış Girne'ye

En fazla yağış Girne'ye

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın 50 kilogram ile Girne’ye düştüğünü açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın 50 kilogram ile Girne’ye düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 – 24 Aralık 08:00 – 08:00 arasında Akıncılar’a 7,4, Alsancak’a 16,8, Beyarmudu’na 9,7, Çayönü’ne 9,0, Dipkarpaz’a 34, Geçitkale’ye 28,6, Girne’ye 50, Koruçam’a 14,2, Gazimağusa’ya 10,9, Pile’ye 14,3, Selvilitepe’ye 7,8, Mehmetçik’e 22 kilogram yağış düştü.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.