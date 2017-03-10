En fazla yağış Güzelyurt, Gaziveren ve Taşpınar’a düştü

KKTC’de son 24 saat içerisinde en fazla yağış, 2 kg/m² ile Güzelyurt, Gaziveren ve Taşpınar’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah saat 08.00 arası Alevkaya, Çamlıbel, Değirmenlik, Kalkanlı, Kırıkkale, Ercan, Devlet Üretme Çiftliği, Girne, Lefke, Lefkoşa, Akdeniz, Alayköy, Kozanköy, Boğaz, Yakın Doğu Üniversitesi, Esentepe ve Selvilitepe’ye ise 1 kg/m² yağış düştü.