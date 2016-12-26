Lefkoşa12 °C
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. En fazla yağış Sipahi’ye düştü
En fazla yağış Sipahi’ye düştü

En fazla yağış Sipahi’ye düştü

Ülke genelinde dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında en fazla yağış metre kareye 24 kg ile Sipahi’ye düştü.

A+A-

Ülke genelinde dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında en fazla yağış metre kareye 24 kg ile Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sipahi’yi, metrekareye 21 kg. ile Dörtyol, 20 kg ile Ziyamet, 18 kg ile Mallıdağ, 16 kg. ile Yenierenköy, 15 kg. ile Sandallar, 14 kg. ile Kantara, Tatlısu, Mehmetçik ve Geçitkale, 12 kg. ile Esetepe, 11 kg ile Gönendere ve Çayırova, 10 kg. ile Alevkaya ve Lefkoşa, 9 kg. ile İskele, 7 kg ile Girne, Ozanköy ve Türkeli ve 1-6 kg ile diğer bölgeler izledi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.