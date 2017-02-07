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En fazla yağış Tatlısu’da kaydedildi

En fazla yağış Tatlısu’da kaydedildi

KKTC’de dün ve dün gece en fazla yağış 2,4 kg/m² ile Tatlısu’da gerçekleşti.

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KKTC’de dün ve dün gece en fazla yağış 2,4 kg/m² ile Tatlısu’da gerçekleşti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik dönemde Tatlısu’ya 2,4 kg/m²,  Çayırova’ya 1,4 kg/m²,  Mehmetçik’e 0,9 kg/m², Güzelyurt’a 0,7 kg/m² ve Salamis’e 0,6 kg/m² yağış düştü.

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